Українцям перерахують мінімалку: озвучено цифри на 2022-й

В Україні з 25 березня ведуться колективні переговори по встановленню розміру мінімальної заробітної плати на 2022 рік. Як повідомила представник Мінсоцполітики, за прогнозними розрахунками розмір прожиткового мінімуму в 2022-му становитиме 5835 грн. Наразі місячна мінімальна зарплата становить 6000 грн.

Про це повідомляє прес-служба Федерації профспілок України. Урядова сторона повідомила, що наразі згідно з попередніми прогнозними макроекономічними показниками, наданими Мінекономіки, здійснюється розрахунок мінімальної заробітної плати на 2022 рік на рівні 6500 та 6700 грн.

Визнаючи необхідність підвищення рівня зарплати заради збереження кваліфікованих кадрів, водночас представники сторони роботодавців наполягали на встановленні у 2022-му мінімальної зарплати на рівні 6500. Ціна називалася з урахуванням складнощів і негативного впливу на економіку країни в результаті введення карантинних обмежень, пов'язаних із поширенням пандемії коронавірусу.

За розрахунками, розмір мінімальної зарплати на 2022 рік має становити 8403 грн. Разом з тим, з огляду на:

складну економічну ситуацію в країні;

домовленістю сторін в пункті 2.6. Генугоди щодо забезпечення співвідношення мінімальної заробітної плати до середньомісячної заробітної плати на рівні 50%, на кінець року;

прогнозні показники по середньомісячної заробітної плати (13632 грн в 2021 році, 15414 грн в 2022 році) і індексу споживчих цін, альтернативним варіантом пропонується встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2022 року на рівні 6900 грн з її підвищенням на кінець року як мінімум до 7700 грн.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що з 1 грудня зарплати педагогів в Україні виростуть майже на 9%. Відзначимо, що останній раз зарплати педагогам підвищували 1 січня.

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