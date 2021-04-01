Українцям перерахували пенсії: кому і як

В Україні з 1 квітня перерахували пенсії тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і заробив не менш ніж 24 місяців стажу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Близько пів мільйона пенсіонерів продовжує працювати офіційно. Їхній стаж збільшується, і з часом вони отримують право перерахувати свою виплату. Закон прописаний так, що підвищують тільки тим, у кого за станом на 1 березня накопичилося 24 місяці неврахованого стажу. І підвищення відбувається з 1 квітня.

Як результат, частина пенсіонерів, що працюють, уже з наступного місяця отримає надбавку в розмірі близько 2%. Для розуміння, якщо пенсія 6 тис. грн, то це близько 120 грн.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули права на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади", – йдеться в законі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 липня прожитковий мінімум для непрацездатних підвищать на 85 грн. У підсумку мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн до 1854 грн, а максимальна – на 850 грн до 18 540 грн.