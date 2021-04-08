Українців переведуть на нові тарифи на газ, правила змінять: яке рішення ухвалили

Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові правила розрахунку тарифів на газ. Постачальників зобов'язали опублікувати пропозиції на рік, а українцям дали можливість укласти нові контракти вже в травні.

Про те, чого чекати від нового рішення, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На який тариф переведуть українців?

Річний тариф дозволяє продавати блакитне паливо за усередненою фіксованою ціною 12 місяців, і це дає можливість знизити зимові коливання. Ціни на рік діяли і минулого року, але пропонували їх не всі постачальники, й українці, не розібравшись, рідко переходили на нові умови.

Проблема в тому, що річний тариф в Україні введуть у травні, хоча вигідно це робити влітку. Влітку вартість газу може бути в кілька разів нижчою, ніж в опалювальний сезон.

Навіщо поміняли правила?

"Ухвалення проєкту постанови дозволить побутовим споживачам отримувати газ протягом року за фіксованою ціною, яка діятиме в період із 1 травня поточного року до 31 квітня наступного року", – йдеться у постанові.

А якщо я не хочу річний тариф?

За бажанням можна перейти і на місячний тариф, який діяв минулого року. Ринкові правила залишаться: можна буде в будь-який момент перейти з річного на місячний тариф або поміняти свого постачальника.

Скільки буде коштувати газ?

Експерт Української енергетичної асоціації Валентин Землянський вважає, що вартість кубометра буде на рівні близько 8 грн за куб. "На тлі досить високих цін, із високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що ціна річного контракту на газ, на який українці повинні перейти з 1 травня, як і ціна квітня, буде на рівні 8 і більше гривень за кубометр", – пише Землянський у публікації на офіційній сторінці організації у Facebook.

Із цією думкою погоджується координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, таке рішення може нашкодити українцям. Зазвичай дешевий газ з'являється на ринку вже ближче до літа. Якщо дати можливість постачальникам опублікувати річну пропозицію не у квітні, а після "низького" сезону, то ціна може бути значно нижчою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.