Українці заплатять податки за свої квартири в 2021-му: кого оштрафують

В Україні до вересня мають заплатити податки на квартири і будинки. Тим, хто не заплатить, почнуть нараховувати штрафи.

Про це йдеться в Податковому кодексі. Так, з моменту, як прийшла квитанція, в українців є рівно 60 днів на оплату. Останній "лист" надіслали до 1 липня – після цього квитанції-повідомлення більше не розсилають. Але якщо вас не просять заплатити податок, але ви володієте великою квартирою або будинком, можливо, варто самостійно звернутись до місцевого відділення податкової служби та перевірити, чи не загубилась ваша квитанція.

До речі, щороку приблизно мільйон українців отримують квитанції. До того ж, з огляду на дані зборів, платять українці справно. Якщо ж запізнитися на 30 днів, то крім самого податку, доведеться віддати й 10% штрафу, у разі затримки більше ніж на місяць штраф складе вже 20%.

Податок сплачується до місцевого бюджету, а місцева влада вирішує, скільки платити. Закон встановлює максимальні ставки й мінімальну площу. Наприклад, заборонено стягувати податок за квартиру меншу ніж 60 кв. м і за будинок до 120 кв. м (якщо є і будинок, і квартира, то за загальну площу до 180 кв. м). Але водночас міська рада може ухвалити рішення брати податки тільки з тих, чиє житло, наприклад, більше ніж 130 кв. м.

Правда, враховуючи, що для місцевої влади цей податок – істотне джерело поповнення скарбниці, левова частка населених пунктів залишили "норми" в 60 і 120 кв. м відповідно.

Скільки потрібно заплатити? Розмір податку – до 1,5% мінімалки за кожен квадратний метр понад норму. Платити в 2021-му потрібно за 2020-й, тому й розмір мінімальної зарплати враховується за минулий рік. Тоді українці отримували не менше ніж 4723 грн, значить, платити потрібно до 70,8 грн за квадрат.

Припустимо, вам особисто належить квартира площею 100 квадратних метрів. До того ж ви живете в місті, де місцева влада зберегла і норматив, і площу, яка прописана в законі. В такому разі оплатити доведеться "зайві" 40 квадратів – 2,8 тис. грн.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість в 2021 році.

Фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Зокрема, якщо торік платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страхівку (зокрема, пенсійну).