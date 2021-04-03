Українці заплатять податки за квартири: чиє житло заберуть в заставу

Українці, які мають квартири площею від 60 квадратів або будинку від 120 квадратів, отримають квитанції-платіжки до 1 липня і протягом 60 днів повинні заплатити податок. Житло порушника може потрапити в заставу.

Про це газеті "Факти" розповів партнер юридичної фірми JN Legal Сергій Дахнівський. Експерт зазначає, що якщо квитанція не прийшла, то відповідальності за затримку платежу не буде.

"Прямо передбачено, що якщо податковий орган у встановлені законом терміни не направить або не вручили податкове повідомлення-рішення, то платник звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податку", – зазначає юрист.

Джерелами погашення податкового боргу є будь-яке майно, яке знаходиться у власності неплатника, з урахуванням обмежень, визначених законодавством. На майно в разі боргу може потрапити в заставу і навіть бути продано.

"Платник податків зберігає право користування майном, яке перебуває в податковій заставі, однак відчужувати його може тільки за згодою податкового органу", – пояснив Дахнівський.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість в 2021 році.

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