Українці відкрили депозити в ПУМБ на мільярди: в банку показали стрімке зростання

Від початку 2021 року портфель гривневих депозитів фізичних осіб Першого Українського Міжнародного Банку (ПУМБ) збільшився на 14%, тобто, на 1 398 млн грн. Станом на 2 квітня він сягнув позначки 11,234 млрд грн.

За даними НБУ, ПУМБ увійшов до першої п’ятірки банків серед 75 діючих в України за приростом роздрібного депозитного портфелю у гривні у 2020 році. Зокрема, банк посів п’яте місце з приросту загального портфелю в гривні (кошти на вимогу та строкові депозити) та п’яте місце за приростом строкових депозитів фізичних осіб у гривні.

У січні-лютому приріст гривневого депозитного портфеля фізичних осіб ПУМБ склав понад 7%, у той час як по банківській системі України загалом цей показник збільшився на 3,8%.

Доля гривневих вкладів в структурі загального обсягу депозитного портфеля роздрібних клієнтів ПУМБ наразі складає понад 58%. Для порівняння, на початку 2019 року цей показник не перевищував 44%. Понад 70% в структурі депозитного гривневого портфеля припадає на строковий депозит "Дохідний", максимальна дохідність якого складає до 9% річних в гривні.

До зростання показників призвів цілий ряд факторів. Існуючі та нові клієнти банку відкривають депозити у гривні, щоб зафіксувати більш високу дохідність в умовах стійкої тенденції на зниження відсоткової ставки за депозитами, яка другий рік поспіль притаманна банківській системі України.

Крім того, дохідність гривневих вкладів значно вища, ніж валютних. Ставки за гривневими депозитами в ПУМБ складають: до 9% річних для "Дохідного", до 8% річних для "Накопичувального" та до 5% річних для "Вільного" депозиту. В той же час, дохідність валютних вкладів не перевищує 0,1% річних.

Також в умовах карантину та обмежень населення повільніше, ніж у минулі роки, витрачає заощадження та поповнює депозитні рахунки у ПУМБ із нових доходів, які суттєво не зменшуються в умовах низької інфляції та відносної стабільності валютного курсу.

"Українці ще більше віддають перевагу гривневим депозитним продуктам для зберігання своїх заощаджень завдяки стабільному курсу гривні та привабливим депозитним ставкам. А ПУМБ, як банк для депозитів, вони обирають завдяки хорошій репутації та високій надійності, яку ми гарантуємо для кожного вкладу. Сьогодні ПУМБ в ТОП-4 найбільш прибуткових банків України. За результатами 2020 року чистий прибуток ПУМБ склав 2,6 млрд грн. Високі фінансові результати, 30-річний досвід роботи в Україні, конкурентна дохідність депозитів – найкраща гарантія для клієнтів, що наш банк збереже та примножить їхні заощадження", - каже Дмитро Дудник, директор департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 лютого 2021 року ПУМБ посів перше місце за загальним обсягом депозитного портфеля фізичних осіб у гривні серед банків з приватним капіталом та сьоме місце серед усіх банків України. Загальний портфель коштів роздрібних клієнтів ПУМБ, який включає залишки на строкових депозитах та вкладах на вимогу в гривні та іноземних валютах, а також залишки на поточних карткових рахунках, станом на 1 лютого 2021 року склав 27,515 млрд грн у гривневому еквіваленті.