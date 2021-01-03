Українці в 2021-му заплатять податки за свої квартири: кому доведеться віддати 25 тисяч гривень

В Україні в 2021-му власники великих квартир і будинків зобов'язані заплатити додатковий податок в розмірі 25 тис. грн.

Про це йдеться в 266-й статті Податкового кодексу. Таку доплату потрібно заплатити тим, хто володіє квартирами площею від 300 квадратних метрів і (або) будинками від 500 квадратів. Відзначимо, що 25 тис. платяться додатково до загального податку.

"За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку збільшується на 25000 гривень на рік", – йдеться в Податковому кодексі.

Крім того, загальний податок потрібно заплатити, якщо:

маєте квартиру площею від 60 квадратів або будинок від 120 квадратів;

у вас є будинок і квартира загальною площею від 180 квадратів.

Важливо зауважити, що місцева влада має право пом'якшити норму, наприклад, брати податок з квартир площею від 70 квадратів. Однак більшість влади на такий крок не погоджується. Максимальна ставка податку – 1,5% від мінімалки за минулий рік за кожен квадратний метр житла, що перевищує норму. Цього року – 70,8 грн.

Наприклад, якщо у вас є квартира площею в 85 квадратних метрів, оплатити потрібно 25 квадратів (1770 грн). Якщо ж квартира площею 310 квадратів, то оплатити потрібно 250 квадратів (17,7 тис. грн) і додатково внести в бюджет 25 тис. грн.

В 2021-му потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня). З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, як збільшиться податок на нерухомість в 2021 році.

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