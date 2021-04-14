Українці отримуватимуть пенсії в 7 тис. грн: у Мінсоці показали розрахунки

Українці після завершення пенсійної реформи зможуть отримувати виплати, розмір яких становить близько 7 тис. грн. Це стане можливо внаслідок запуску накопичувального рівня пенсійної системи.

Про це йдеться в публікації на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Нововведення дозволить отримувати на заслуженому відпочинку 40% заробітної плати. "Навіть у разі невеликих внесків у 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, та дохідності +0,25% на місяць вище за інфляцію (приблизно 3% вище за інфляцію на рік) це можливо", – йдеться в публікації.

Для прикладу всі розрахунки зроблено в сьогоднішніх цінах, щоб не сперечатись про прогнози інфляції, і побудовано модель для людини, яка:

отримує заробітну плату 15 000 гривень на місяць

працює та накопичує з 25 до 60 років (має 35 років стажу)

на власний пенсійний накопичувальний рахунок щомісяця протягом періоду роботи отримує 2% від зарплати з сум сплаченого нею ПДФО та додатково 2% від зарплати з сум ЄСВ, який за неї сплатив роботодавець (разом 4% – 600 гривень),

після завершення періоду роботи отримує накопичувальну пенсію потягом 15 років,

весь час накопичення кошти людини працюють з дохідністю 0,25% вище за інфляцію на місяць (приблизно 3% вище від інфляції на рік),

отримує пенсію із солідарного рівня на рівні середньої на сьогодні – 3624 гривні (станом на 01.03.2021).

У цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини становитиме 3117 гривень. Разом із солідарною пенсією людина отримуватиме 6741 гривню, що становитиме 45% від її зарплати.

Інші сценарії, як змінюватиметься розмір накопичувальної пенсії залежно від стажу людини та тривалості виплат, можна подивитись в інфографіці.

Як раніше писав OBOZREVATEL, із вересня 2021-го пенсії виплачуватимуть по-новому. Усі, крім українців старших за 80 років і малорухомих, повинні відкрити рахунки в банку і отримувати виплати на картку. Це зробили для того, щоб заощадити гроші на доставленні виплат за допомогою листонош.