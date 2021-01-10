Українці будуть отримувати по дві пенсії: кого не зачепить реформа

В Україні вже через кілька років можуть запустити накопичувальні пенсії. Кожного працюючого зобов'яжуть частину зарплати відкладати на спеціальному рахунку. Зібрані гроші будуть зберігати і інвестувати фонди, поки українець не досягне пенсійного віку. Після можна буде отримати другу виплату. Однак таке нововведення торкнеться не всіх.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, зараз є кілька проєктів запуску накопичувального рівня. Одні пропонують збирати внески з тих, хто не досяг віку 35 років. Інші ж хочуть ввести накопичувальні пенсії для тих, кому ще не виповнилося 50 років. Решта українців (в тому числі і діючі пенсіонери) будуть отримувати ті ж виплати, що і зараз.

На державні пенсії матимуть право і ті українці, яких зачепить нова пенсійна реформа. Вони матимуть право на дві виплати: одну з державного Пенсійного фонду, а другу – з власного накопичувального рахунку.

Така схема працює в багатьох західних країнах. Однак в Україні є високі ризики: занадто велика інфляція (накопичення можуть згоріти), мало інструментів для інвестицій (повноцінно не працює фондовий ринок, є ризику банкрутства та розкрадання коштів).

Як розповіли OBOZREVATEL ексміністр соцполітики Андрій Рева та старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко, за запланованого владою розміру внеску в 4% зарплати в кращому разі друга пенсія складе ті самі 4%. І це за умови, що накопичувальному фонду вдасться примножити зібрані кошти, щоб компенсувати інфляцію і витрати на адміністрування.

Середня зарплата в Україні становить близько 12 тис. грн. Припустімо, що українець постійно отримував середню зарплату і протягом 20 років справно виплачував внески на "другу пенсію". В такому разі він зможе наступні 20 років (з 60-ти до 80-ти) отримувати ті самі 400 грн.

Зазначимо, що номінальний розмір другої пенсії буде змінюватися, але реальна вартість майбутньої пенсії за внеску в 4% не перевищуватиме 4% від середньої зарплати. Єдиний спосіб значно збільшити розмір "прибавки" – домогтися значного зростання зарплат українців і вивести з тіні.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.