Український театр купив у АТБ пиріжок за 4 гривні через ProZorro

Академічний музично-драматичний театр імені Лесі Українки із міста Кам'янське на Дніпропетровщині скористався системою ProZorro, щоб придбати двічі по одному пиріжку в мережі магазинів АТБ.

У підсумку за них заплатили 4 грн 10 коп. і 8 гривень. Відповідна інформація міститься на порталі державних закупівель, за правилами якого в тендерах можуть брати участь будь-які компанії, які готові дати ціну, нижчу від запропонованої, тоді як якість товару має залишатися високою.

Згідно з умовами конкурсу, пропозиції розмістили 5 і 19 лютого 2021 року. Замовник прагнув, щоб вага пиріжків в обох випадках становила 80 грамів і замовлення виконали того ж дня.

Участь у тендері двічі взяло лише АТБ, і за відсутності конкурентів торги не проводили. Тож із супермаркетом одразу уклали договори – на купівлю пиріжка за 8 грн, згодом ще й за 4,10 грн.

Театр із Кам'янського придбав пиріжок за 8 грн через ProZorro prozorro.gov.ua

Як пише "24 канал", подібних дивних покупок у театру багато. За даними того ж ProZorro, там раніше публікували тендери на придбання за 40 гривень однієї кульки, наповненої гелієм, лимона за 4 гривні й ватних паличок.

У самому музично-драматичний театрі пояснили, що за законом вони зобов'язані публікувати звіти про всі закупівлі, вартість яких стартує від однієї копійки, але не перевищує 50 тисяч гривень.

Театр із Кам'янського придбав пиріжок за 8 грн через ProZorro prozorro.gov.ua

До слова, схожі закупівлі проводять й інші такі установи в Україні. Наприклад, Одеський національний театр купив ліхтарик і батарейки, а Львівський – IQOS і стіки до нього.

Відомо, що в театрі міста Кам'янське ставлять дитячі й дорослі вистави, проводять концерти, в самій будівлі можна скористатися послугою "шлюб за добу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державний науково-контрольний інститут біотехнології та штамів мікроорганізмів купив через ProZorro iPhone 12 Pro Max за 47 999 гривень.