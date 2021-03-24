Украинский театр купил в АТБ пирожок за 4 гривни через ProZorro

Академический музыкально-драматический театр имени Леси Украинки из города Каменское на Днепропетровщине воспользовался системой ProZorro, чтобы приобрести дважды по одному пирожку в сети магазинов АТБ.

В итоге за них заплатили 4 грн 10 коп. и 8 гривен. Соответствующая информация содержится на портале государственных закупок, по правилам которого в тендерах могут принимать участие любые компании, которые готовы дать цену, ниже предложенной, тогда как качество товара должно оставаться высоким.

Согласно условиям конкурса, предложения разместили 5 и 19 февраля 2021 года. Заказчик хотел, чтобы вес пирожков в обоих случаях составлял 80 граммов и заказ выполнили в тот же день.

Участвовало в тендере дважды только АТБ, и при отсутствии конкурентов торги не проводились. Поэтому с супермаркетом сразу заключили договоры – на покупку пирожка за 8 грн, а вскоре еще и за 4,10 грн.

Театр из Каменского приобрел пирожок за 8 грн через ProZorro prozorro.gov.ua

Как пишет "24 канал", подобных странных покупок у театра много. По данным того же ProZorro, там раньше публиковали тендеры на приобретение за 40 гривен одного шарика, наполненного гелием, лимона за 4 гривни и ватных палочек.

В самом музыкально-драматическом театре объяснили, что по закону они обязаны публиковать отчеты обо всех закупках, стоимость которых стартует от одной копейки, но не превышает 50 тысяч гривен.

Театр из Каменского приобрел пирожок за 8 грн через ProZorro prozorro.gov.ua

К слову, подобные закупки проводят и другие такие учреждения в Украине. Например, Одесский национальный театр купил фонарик и батарейки, а Львовский – IQOS и стики к нему.

Известно, что в театре города Каменское ставят детские и взрослые спектакли, проводят концерты, в самом здании можно воспользоваться услугой "брак за сутки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов купил через ProZorro iPhone 12 Pro Max за 47 999 гривен.