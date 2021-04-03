У розпал пандемії в Україні шукають продавців: яку зарплату пропонують

В Україні через посилення карантину в низці регіонів втратили популярність більшість вакансій. Стабільний попит залишився на продавців-касирів, їм, залежно від регіону, пропонують від 10 до 15 тис. грн.

Про це OBOZREVATEL розповіла Олена Кірільєвніна, керівник напрямку по роботі з партнерами міжнародного сайту з пошуку роботи Jooble. За її даними, кількість пропозицій про роботу продавців-касирів, однієї з найпопулярніших посад в цій категорії підприємств, із початку року є незмінною – стабільно на сайті Jooble доступно близько 4 000 відкритих актуальних вакансій по всій Україні.

Найбільша кількість зосереджена у таких містах як Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро. Зарплати залежно від регіону та графіку роботи коливаються в межах 10 000 – 15 000 грн/міс.

"Що ж стосується попиту на працевлаштування продавцем-касиром, то українці найчастіше шукають вакансії також у великих містах – з початку року містами з найбільшою кількістю пошукових запитів були Одеса, Київ, Львів, Житомир, Харків. Найрідше таку роботу шукали в Чернівцях, Тернополі, Маріуполі, Запоріжжі та Миколаєві", – зазначає Кірільєвніна.

Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання заробітних зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі заробітні плати в бюджетній сфері.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.