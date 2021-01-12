У Порошенка зажадали збільшення у держбюджеті-2021 видатків на субсидії

У партії "Європейська солідарність" зажадали негайно збільшити видатки на субсидії, передбачені в бюджеті на 2021 рік через невмотивоване підвищенням цін на газ.

Про це сказано у заяві політсили, що оприлюднена на її офіційному сайті. У повідомленні представники "Євросолідарності" зазначили, що порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже вдвічі – його урізали з 71 млрд грн до 36,5 млрд грн.

"За іронією долі точнісінько рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи вдвічі, натомість їх підвищив. Як справжній господар свого слова, "сам дав – сам забрав". В той же час уряд Зеленського скоротив видатки на субсидії, які є дієвим механізмом соціального захисту незаможних громадян від ринкових тарифів", – зазначили парламентарі.

У "ЄС" заявили, що видатки на субсидії можуть падати лише у двох випадках: або при зниженні цін на енергоносії, або при зростанні доходів громадян. Однак, в Україні, як сказано у заяві, усе зроблено навпаки.

"Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації – збільшити видатки на субсидії та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету вже на першому в цьому році засіданні Верховної Ради. Дуже складна тарифна реформа 2014-17 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби за енергетичну незалежність від Росії, і ми важкою ціною "зіскочили" з російської газової голки", – сказано у заяві.

У "Європейській солідарності" не виключили, що невмотивоване підвищення ціни на газ є частиною багатоходівки, в якій російська агентура спробує повернути Україну в "енергетичну кабалу до Москви".

"Недарма п’ята колона вже домовляється про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід вчить: це закінчується ще гірше, ніж дешевий сир у мишоловці – російськими танками на вулицях українських міст", – підсумували у політсилі.

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