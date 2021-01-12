Уже в лютому в Україні знову підвищать ціни на газ: що можуть змінити і як платити на 40% менше

Ціни на газ у Європі досягли рекордної за два роки позначки. Це призведе до подорожчання блакитного палива і для українців. Уже в лютому, за оцінками експертів, на кожен кубометр ціна може зрости на 1 грн. Водночас у Кабміні вже обговорюють, як повернути адміністративне регулювання тарифів.

Про те, як платити на 40% менше і чому зміняться ціни на газ – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як і чому подорожчає газ

Директор ГК "Нафтогаз Україна" Максим Рабинович впевнений: подорожчання блакитного палива в Європі вплине і на тарифи для українців, але різких стрибків чекати не варто. Мовляв, у сховищах достатньо газу, закупленого ще за старими цінами. Це дозволить "згладити" коливання.

"Зараз ми спостерігаємо зростання ціни на європейський газ, тому очевидно, що це вплине також на вартість блакитного палива в нашій країні. Водночас високий обсяг запасів газу в підземних сховищах як в Україні, так і в Європі є стримувальним фактором для різкого зростання ціни на газ", – пояснив Рабінович.

До речі, "Нафтогаз" постачає блакитне паливо тільки 4% сімей. Решта користується послугами передусім газзбутів (пов'язаних із облгазами). Зараз ціна на їхнє блакитне паливо до 40% вища, ніж у "Нафтогазу".

"Таку ціну компанія може собі дозволити завдяки помірній націнці на блакитне паливо, довгостроковим контрактом на оптову закупівлю, а також оптимізації операційних витрат – газопостачальна компанія не розвиває широку мережу офлайнових сервісних центрів, а пропонує зручні сервіси онлайн", – сказав очільник "Нафтогазу".

Кінцева вартість газу в Україні залежить від:

оптової ціни на газ;

націнки постачальника;

погоди (що холодніше, то він дорожчий);

очікувань щодо імпорту газу, видобутку, рівнів виробництва електроенергії.

За найбільш оптимістичним сценарієм, ціна на газ для українців у лютому не зміниться. Водночас цілком імовірно, що тарифи підвищать з 7-10 до 8-11 грн за кубометр, розповів директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський.

"Уже зараз тисячу кубометрів продають за 10 тис. грн, якщо враховувати наведені показники хабів до кордону України і сплату ПДВ", – говорить він про ціну на імпортне блакитне паливо.

Як змінився тариф на газ

Ціни на газ на найбільшому європейському хабі, нідерландському TTF, досягли $ 252 за тисячу кубометрів. Це рекордна позначка за два роки. Головна причина – похолодання в Європі призвело до швидкого вичерпування запасів блакитного палива, ціни поповзли вгору.

Заощадити можна, замінивши постачальника

У січні мінімальний тариф на газ становить 6,99 грн, а максимальний – близько 9,9 грн. Якщо ви користуєтеся тільки газовою плитою і живете в багатоквартирному будинку, різниця буде незначною. Якщо ж, приміром, ви опалюєте будинок газом, економія може скласти кілька сотень гривень на місяць.

Наприклад, якщо на опалення йде 150 кубів на місяць, з мінімальним тарифом – це 1 048 грн, а з максимальним – тисяча чотиреста вісімдесят шість грн. Тобто помінявши постачальника в такому випадку можна буде економити більше 400 грн на місяць.

У кого найнижчі тарифи:

"Газ АП" – 6,99 грн за куб;

Megawatt – 7,05 грн за куб;

"Агросинтез Трейдинг" – 7,08 грн за куб;

"Енергетичні ресурси України" – 7,11 грн за куб;

"Асканія Енерджі" – 7,2 грн за куб;

"Нафтогаз" – 7,22 грн за куб.

Різниця в тарифах становить понад 41%. Тобто, щоб платити менше, достатньо лише поміняти свого постачальника. Детальніше про те, як це зробити, можна прочитати тут.

Кабмін готує нове рішення з лютого

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко розробив постанову, яка поверне регуляцію тарифів на газ в Україні. Зараз мова йде тільки про неофіційну версію документа. Ідея ще не пройшла всі етапи узгодження й не опублікована для обговорення на офіційному сайті.

Міністерство енергетики запропонувало розглянути варіант, коли з 1 лютого ціна буде обмежена на рівні "хаб мінус" (вартість газу на європейському газу мінус транспортування) з додаванням визначеною граничної націнки постачальників, причому ціна буде зафіксована на рік.

"За нашими розрахунками мова йде про рівень ціни 5 356 грн, тобто на 44% менше ніж середньозважена ціна у січні. Для розуміння, якщо нічого не робити, то потрібно очікувати, що ціна у лютому збільшиться ще приблизно на 15%", – зазначив Вітренко. Відзначимо, "Нафтогаз" зараз продає за ціною на 22% вищу за "хаб мінус".

Є й інший варіант: не втручатися в формування ціни, а забезпечити конкуренцію між постачальниками, стежити за тим, щоб всі вчасно публікували свої ціни, інформувати споживачів про можливості замінити постачальника. Це буде вигідно постачальникам, але не так значно вплине на ціни.

Повернення впливу Кабміну на вартість газу для населення фактично призведе до згортання ринкових механізмів. Зараз в Україні працюють десятки постачальників блакитного палива, які конкурують між собою зокрема й ціною. У той час, як українці виходять на протести через високі ціни на газ, лише кілька відсотків громадян обрали собі постачальників, які пропонують ціни на 30-40% нижчі.

Валентин Землянський впевнений: зараз неможливо повернути регульовану ціну, адже компанії вже працюють в умовах вільних цін, інвестували кошти в рекламу, розвиток мережі представництв у регіонах і тощо. Крім того, ринок газу з вільними цінами передбачений і в підписаному меморандумі з МВФ.

"Це суто політичне рішення, яке поки обговорюється. Є маса обмежень, які не дозволять ухвалити його, починаючи з МВФ і домовленостей з європейськими співтовариствами. Крім того, для цього "Укрзгазвидобування" має перейти під пряме управління Кабміну. Це треба було робити набагато раніше, а не в розпал опалювального сезону, коли вже всіх гравців перевели на ринкові ціни", – пояснює Землянський.

Кращий спосіб знизити тарифи на газ – створити прозорі умови роботи для постачальників, розвинути конкуренцію на ринку й контролювати, щоб компанії чітко дотримувалися правил, не вступали в змову. А ті українці, які не можуть платити повну вартість, повинні звертатися по субсидії.