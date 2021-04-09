Тимошенко дала дочці майже 112 млн грн: гроші вона відсудила у американських юристів

Лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко передала "в борг" своїй дочці Євгенії 111,8 млн грн. Ці гроші народна депутатка отримала внаслідок врегулювання позову проти американської юридичної компанії.

Як говориться в опублікованій на сайті НАЗК декларації Тимошенко, борг для своєї дочки вона оформила 29 березня 2021-го. Ще 28,9 млн вона повинна заплатити у вигляді податку за місцем своєї реєстрації – в Козині.

Гроші (148 млн грн) вона отримала у квітні 2020-го від посередника Reid, Collins, Tsai LLP. Тоді нардепка заявила, що це "компенсація збитку", якого вона зазнала через політичні репресії 2011-2014 років. Тоді ексжурналіст Сергій Лещенко зазначив, що тепер Тимошенко може легально займатися благодійністю. Однак Юлія Володимирівна майже всі гроші передала своїй дочці.

НАЗК

Видання The New York Times пояснило: Тимошенко та її юрист і однопартієць Сергій Власенко отримали майже 11 млн доларів від американської фірми Skadden. Ця компанія в 2012-му готувала обґрунтування для Європейського суду з прав людини про те, що Тимошенко заарештували законно (газова справа часів Януковича).

Після того як Тимошенко вийшла на свободу, вона разом зі своїми юристами подала до суду на Skadden і ще на етапі досудового врегулювання домовилася про компенсацію. Також варто відзначити, що часто такі угоди передбачають підписання договору про нерозголошення. Можливо, Тимошенко справді не могла розповісти, хто і за що їй заплатив.

Як раніше писав OBOZREVATEL: