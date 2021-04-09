Тимошенко дала дочери почти 112 млн грн: деньги она отсудила у американских юристов

Лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко передала "в долг" своей дочери Евгении 111,8 млн грн. Эти деньги народный депутат получила в результате урегулирования иска против американской юридической компании.

Как говорится в опубликованной на сайте НАПК декларации Тимошенко, долг для своей дочери она оформила 29 марта 2021-го. Еще 28,9 млн она должна заплатить в виде налога по месту своей регистрации – в Козине.

Деньги (148 млн грн) она получила в апреле 2020-го от посредника Reid, Collins, Tsai LLP. Тогда нардеп заявила, что это "компенсация убытка", который она понесла из-за политических репрессий 2011-2014 годов. Тогда экс-журналист Сергей Лещенко отметил, что теперь Тимошенко может легально заниматься благотворительностью. Однако Юлия Владимировна почти все деньги передала своей дочери.

НАПК

Издание The New York Times пояснило: Тимошенко и ее юрист и однопартиец Сергей Власенко получили почти 11 млн долларов от американской фирмы Skadden. Эта компания в 2012-м готовила обоснования для Европейского суда по правам человека о том, что Тимошенко арестовали законно (газовое дело времен Януковича).

После того, как Тимошенко вышла на свободу, она вместе со своими юристами подала в суд на Skadden и еще на этапе досудебного урегулирования договорилась о компенсации. Также стоит отметить, что часто такие сделки предполагают подписание договора о неразглашении. Возможно, Тимошенко действительно не могла рассказать, кто и за что ей заплатил.

Как ранее писал OBOZREVATEL: