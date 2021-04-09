Суд заарештував яхту Медведчука – СБУ

Суд наклав арешт на одне із суден, що належить народному депутату від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку. Таке рішення ухвалив Херсонський міський суд 9 квітня.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України. "Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна "ROMANCE 1" (порт приписки – Херсон). Зокрема йдеться про заходження у порти тимчасово анексованого Криму. Тож у межах цього кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що слідчі зафіксували кілька десятків фактів заходження суден-порушників у порти і термінали Кримського півострова. Наразі триває досудове розслідування за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, скоєних із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України);

ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);

ст. 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України

Нагадаємо, сім'я народного депутата від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука втратила шість підприємств у РФ, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажі. Один із них – "Новошахтинський завод нафтопродуктів", який раніше потрапив під українські санкції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активи сім'ї нардепа Віктора Медведчука в 2020 році зросли вдвічі порівняно з 2019-м. Зазначається, що більшість заощаджень зберігається в російських рублях у білоруському банку.