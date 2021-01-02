Скільки будуть заробляти медики в Україні: оклади перерахують у два етапи

В Україні зарплати лікарів підвищать двома етапами: перший заплановано на січень 2021-го, а другий – тільки на грудень. Унаслідок оклад хірурга першої кваліфікації становитиме всього 7001 грн.

Про це йдеться в розробленому плані підвищення тарифних розрядів, який є в розпорядженні OBOZREVATEL. Мінімальний тарифний розряд для бюджетника зараз становить 2225 грн. Кабмін пропонує вже з 1 січня 2021-го підняти його до 2670 грн, а з 1 грудня – до 2893 грн. Медсестра має дев'ятий тарифний розряд (він становить 1,73 першого розряду).

Так:

із січня оклад збільшиться з 3849 до 4619 грн;

із грудня зросте до 5004.

У такому разі загальне зростання становитиме 30%. Але водночас сама медсестра таке підвищення може на собі і не відчути, оскільки "чистий" оклад менший за мінімалку і його дотягують до рівня мінімальної зарплати.

Лікар-хірург першої кваліфікації може розраховувати на 13 розряд. Це 2,27 першого розряду. Отже:

із січня оклад збільшиться з 5385 до 6461 грн;

із грудня оклад зросте до 7001 грн.

Фактично зростання дійсно буде в розмірі 30%, однак фактично розмір окладу залишиться на вкрай низькому рівні.

Тут важливо відзначити, що лікарі крім окладу також отримують низку надбавок, крім того, на рівні лікарні підписують колективний договір, у якому можуть бути вказані окремі умови праці. Загалом навіть з урахуванням можливого 30% підвищення, кваліфікований хірург з усіма надбавки офіційно буде отримувати близько 13 замість 9 тисяч гривень.

Зазначимо, українські лікарі змушені працювати з офіційною зарплатою в 6-8 тис. грн,, хоча в Польщі та інших сусідніх країнах після початку пандемії істотно підвищили рівень оплати праці для медичних працівників. Наприклад, у Польщі лікар може заробляти 200-300 тис. грн.

Крім того, поляки почали приймати українських медиків на роботу без підтвердження диплома. Єдине, що потрібно зробити, – здати невеликий іспит і володіти польською мовою.

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