Шмигаль розповів, коли почнеться прийом заявок для отримання 8 тис. грн держдопомоги
Кабінет міністрів України планує на найближчому засіданні ухвалити всі документи, щоб вже наступного тижня розпочати реєстрацію на виплату держдопомоги в розмірі 8 тис. грн.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише пресслужба Офісу президента. "Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень", – сказав прем'єр.
Окрім того, глава Кабміну повідомив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – наразі активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах "червоної" зони.
Раніше Шмигаль заявив, що фізособи-підприємці (ФОП) та наймані працівники зможуть подавати заявки на отримання компенсації за карантин в розмірі 8 тис. грн уже на початку квітня.
Він доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України координувати роботу з місцевою владою. Уряд закликає їх брати участь і також підтримати бізнес у своєму регіоні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні більшість фізосіб-підприємців платять внески з мінімальної зарплати та зможуть отримувати тільки мінімальну пенсію (1769 грн).
Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила, що звільнивши ФОП та інших самозайнятих осіб на час карантину через пандемію коронавірусу від сплати соціального внеску, Пенсійний фонд недоотримав 4 млрд грн. Вона вказала, що це був усвідомлений крок.