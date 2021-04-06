Шмыгаль рассказал, когда начнется прием заявок для получения 8 тыс. грн госпомощи
Кабинет министров Украины планирует на ближайшем заседании принять все документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию на выплату госпомощи в размере 8 тыс. грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Офиса президента. "Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дія" на выплату в 8 тысяч грн", – сказал премьер.
Кроме того, глава Кабмина сообщил, что профильные министерства – Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики – сейчас активно разрабатывают нормативно-правовые акты по помощи бизнесу и работникам, которые ведут свою деятельность в регионах "красной" зоны.
Ранее Шмыгаль заявил, что физлица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники смогут подавать заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тыс. грн уже в начале апреля.
Он поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины координировать работу с местными властями. Власти призывают их участвовать и также поддержать бизнес в своем регионе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине большинство физлиц-предпринимателей платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию (сейчас 1769 грн).
Глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила, что освободив ФЛП и других самозанятых лиц на время карантина из-за пандемии коронавируса от уплаты социального взноса, Пенсионный фонд недополучил 4 млрд грн. Она указала, что это был осознанный шаг.