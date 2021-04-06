Шмигаль розповів, коли почнеться прийом заявок для отримання 8 тис. грн держдопомоги

Кабінет міністрів України планує на найближчому засіданні ухвалити всі документи, щоб вже наступного тижня розпочати реєстрацію на виплату держдопомоги в розмірі 8 тис. грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише пресслужба Офісу президента. "Уряд планує на найближчому засіданні ухвалити всі необхідні документи, щоб уже наступного тижня розпочати реєстрацію в додатку "Дія" на виплату 8 тисяч гривень", – сказав прем'єр.

Окрім того, глава Кабміну повідомив, що профільні міністерства – Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство соціальної політики – наразі активно розробляють нормативно-правові акти щодо допомоги бізнесу та працівникам, які ведуть свою діяльність у регіонах "червоної" зони.

Раніше Шмигаль заявив, що фізособи-підприємці (ФОП) та наймані працівники зможуть подавати заявки на отримання компенсації за карантин в розмірі 8 тис. грн уже на початку квітня.

Він доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України координувати роботу з місцевою владою. Уряд закликає їх брати участь і також підтримати бізнес у своєму регіоні.

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