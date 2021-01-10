Шахраї знайшли спосіб красти тисячі гривень у українців за допомогою таксі і СМС: розкрито схему

Олександр Литвин Особисті фінанси 00:10, 11.01.2021

В Україні шахраї заволодівають чужими акаунтами в службах таксі, а після роблять замовлення на тисячі гривень. Для цього потенційним жертвам дзвонять від імені водіїв і кажуть, що нібито помилково взяли замовлення на їх номер і тепер їм потрібно назвати пароль з СМС.

Про це на сторінці в Facebook Kharkov.City розповіли читачі, яких спробували позбавити коштів. "Отримав СМС від служби таксі "Bolt" з чотиризначним кодом, подзвонив невідомий номер, представився водієм даної служби таксі і сказав, що ненавмисно взяв з мого номера замовлення і щоб його скасувати попросив код з СМС. У підсумку з мого аккаунта почали замовляти поїздки з різних областей України", – розповіла жертва схеми.

Розкрита схема обману з таксі
facebook.com/Kharkov.City/
На українців замовляють таксі
facebook.com/Kharkov.City/

На один з викликів встигла приїхати машина, вартість поїздки була 7000 грн, але гроші списати не встигли. Подібну схему використовують і з іншими службами таксі. Головна мета – отримати доступ до чужого пасажирському аккаунту в службі таксі, до якого прив'язана банківська карта.

Раніше OBOZREVATEL публікував розмову із шахраєм, якому вдалося змусити українку переслати йому 500 грн. Після цього зловмисник зник.

Коментувати
Економіка Особисті фінанси

Дивіться також

Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ з гранатометів і кулеметів

Лукашенко – про відносини з Україною: я зла не тримаю на Володю Зеленського

Влада мерзотників та ворогів повинна піти, і якнайшвидше

В Українських Карпатах у розпал карантину помітили величезні черги туристів. Фото і відео

На Донбасі помер воїн ЗСУ із Рівненщини