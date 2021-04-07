"Київські" зарплати в регіонах і таксисти за 19 тисяч: як локдаун змінив ринок праці в Україні

Посилення карантину в Україні вдарило по ринку праці. Тепер серед найпопулярніших вакансій виявилися навіть таксисти. Водночас щомісяця зростає кількість громадян, які бажають виїхати за кордон у пошуках кращих фінансових умов. Але ситуація із зарплатами та безробіттям кардинально не зміниться, чекати значного зростання не варто.

Про те, як і чому буде змінюватися ситуація на ринку праці, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Порівняно із січнем 2021 року, у березні кількість вакансій для таксистів злетіла на 17%, розповідає OBOZREVATEL представниця кадрового порталу Jooble Олена Кірільєвніна. Все тому, що українці втрачають роботу, когось відправляють у неоплачувану відпустку, і в підсумку доводиться шукати тимчасовий заробіток. І найпопулярніший із них – водії в службу таксі.

У перші дні карантину у них також зросли і зарплати. Автоматичні алгоритми розрахунку вартості поїздок дозволили в 3-4 рази підняти ціни в момент підвищеного попиту. Громадський транспорт працює за перепустками, тому для багатьох українців таксі виявилося єдиним способом пересування по місту.

З такою думкою погоджуються й аналітики OLX. За їхніми оцінками, найбільш затребуваною робочою спеціальністю з початку 2021-го залишається водій – незважаючи на карантин, роботодавці розмістили понад 9 тисяч вакансій і пропонують у середньому 19 тисяч гривень зарплати на місяць.

Аналітики стафінгової компанії ANCOR провели опитування і з'ясували: 63% працівників фізичної праці готові переїхати в інший регіон країни або за кордон заради роботи за контрактом або вахтовим методом.

При цьому 16% респондентів повідомили, що їм не підходить робота за контрактом або вахтовим методом. Кірільєвніна зазначає, що попит серед українських претендентів на роботу за кордоном є постійно, і з приходом карантину він тільки зріс.

Найпопулярнішими напрямками залишаються Польща, Німеччина, Чехія, Литва та Італія.

У зв'язку з карантинними обмеженнями і локдаунами роботодавці у великих містах стали більш лояльні до віддаленої роботи й почали набирати на вакансії працівників із регіонів.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив експерт із ринку праці Сергій Марченко: "Багато людей із регіонів отримали можливість працювати дистанційно й претендувати на вакансії в Києві й інших великих містах, які раніше були їм недоступні. Через пандемію роботодавці все більше готові працювати з людьми дистанційно".

"Багато людей, які жили в низькооплачуваних регіонах, як, наприклад, Чернігівська, Закарпатська області, Житомир, Кропивницький, зараз мають можливість отримувати київські зарплати", – зазначив він.

Як стверджує колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, незважаючи на коронакризу, динаміка зростання зарплат українців у 2021-му не буде сильно відрізнятися від попередніх років:

"Ситуація зі зростанням зарплат, як правило, стабільна з року в рік. Зараз економіка кардинально не змінилася, тому змін чекати не варто. Можна зробити висновок, що в 2021-му зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було раніше, в 2018-2019 роках".

Марченко водночас додає: не варто чекати і хвилі звільнень, яка була під час першого локдауну минулого року. Тоді штати працівників уже було оптимізовано і на місцях залишилися лише потрібні співробітники. Зараз звільняти нікого, тому більшість українців під час чергового жорсткого карантину зможуть зберегти робочі місця.

Але загалом черговий локдаун погано впливає на ситуацію в економіці й на ринку праці. За словами Марченка, зараз на сайтах із пошуку роботи вже спостерігається скорочення кількості вакансій. Зарплати зі свого боку дуже сильно прив'язані до попиту на робочу силу.

"Якщо буде менше вакансій, роботодавці будуть намагатися шукати співробітників на менші зарплати. Адже й у самого бізнесу заробітки зараз зменшені. По суті, ринок праці – це похідна стану економіки. Коли локдаун – економіка затихає", – говорить Сергій Марченко.

Ще одна проблема карантину – професійне вигорання. Ті компанії, які не звертають увагу на психологічний стан своїх співробітників, ризикують втратити цінні кадри. Наприклад, усі співробітники компанії LinkedIn (соціальна мережа для пошуку і встановлення ділових контактів) отримали з 5 квітня цілий тиждень оплачуваних вихідних. Керівництво ухвалило таке рішення для того, щоб уникнути вигоряння.

Будь-яка пандемія рано чи пізно закінчується. І після цього зростання очікується і в економіці, і на ринку праці. Незважаючи на всі обмеження, українці залишаються затребуваними як усередині своєї країни, так і за кордоном.