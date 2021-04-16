Рахунки українців у банках будуть арештовувати за новими правилами: за що і як

В Україні з 2021-го почнуть по-новому арештовувати банківські рахунки українців за борги. Йдеться про будь-який тип заборгованості: податки, кредити, сплата штрафів, наприклад, за порушення ПДР.

Про це йдеться в матеріалі ЕП. Спростилася процедура запиту інформації. Мін'юст дозволив використовувати Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) для виявлення й арешту коштів на рахунках у всіх виконавчих провадженнях, а не лише в тих, що стосуються сплати аліментів, як було раніше.

"Є перелік банків, які з нею працюють. Першим під'єднався Приватбанк. Крім нього – Таскомбанк, "Універсал банк" (зокрема Монобанк), "ОКСІ банк", банк "Восток", Індустріалбанк та "ПроКредит банк", – перелічує Олексій Чепуренко, заступник гендиректора ДП "Національні інформаційні системи", яке адмініструє АСВП.

Ще 44 банки тестують систему і невдовзі до неї долучаться, а 11 банків ведуть переговори про під'єднання до тестового середовища. Отже, автоматичний арешт коштів боржників невдовзі буде можливим у 62 із 73 банків. Участь у системі добровільна. Банки під'єднуються до неї, бо це вигідно і для них.

Крім того, Нацбанк у лютому оновив свої положення щодо розкриття банківської таємниці. Тепер на вимогу виконавців банки надають інформацію не лише про наявність рахунків боржника, а і їхні номери та залишки коштів на них.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні клієнти банків вважаються "політично значущими особами" навіть у тому випадку, якщо вони обіймали посади в органах влади кілька десятиліть тому.