Продукти в Україні подорожчають у 1,5 раза: що зросте в ціні найбільше

В Україні в 2021 році можуть зрости ціни на продукти. Лідерами подорожчання будуть: борошно, крупи, макаронні вироби, цукор, яйця, масла.

Про це заявив економічний експерт Олександр Хмелевський, повідомляє "РБК-Україна". "Очікується, що протягом 2021 року ціни на продовольство можуть зрости в середньому на 50%. Особливого зростання торкнуться ціни на борошно, крупи, макаронні вироби, цукор, яйця, масла. У цих групах товарів за підсумками 2021 року зростання цін може досягти 100 % і вище. Уряд вже ввів регулювання цін на соціально значущі продукти, але навряд чи таке регулювання принесе бажаний результат", – говорить фахівець.

При цьому вартість продуктів може частково стабілізуватися в травні. Продукти харчування можуть завмерти в цінах на початку нового сезону овочів і фруктів. Однак деякі позиції будуть рости до осені.

"Очікується, що в травні стабілізуються ціни на яйця, молоко та м'ясо. Також у травні різко знизяться ціни на фрукти та овочі минулого врожаю, їх потрібно буде швидко реалізовувати. Проте ціни на борошно, крупи, масло, цукор будуть рости до нового врожаю. Однак, і восени вони, хоч і трохи знизяться, вони будуть значно вище рівня 2020 року", – відзначає експерт.

Серед причин подорожчання: погодні умови, інфляція, подорожчання сировини та пандемія COVID-19. Відзначимо, що продуктова криза спостерігається в усьому світі.

"Неврожай і економічна криза, викликана пандемією, привели до дефіциту продовольства в світі. За прогнозом ООН в 2021 році страждати від голоду будуть понад 270 мільйонів людей. Зростання цін на світових ринках збільшив експорт продовольства з України, особливо це стосується зернових та олійних культур. Це в свою чергу викликало підвищення цін на продукти на внутрішньому ринку", – пояснює Хмелевський.

Інвест-аналітик Вадим Бардась вважає, що зростання цін на продукти харчування також пов'язане з монетарною політикою в Україні. "У 2021 році очікується продовження м'якої монетарної політики як по відношенню до долара, так і до гривні. Це буде впливати на загальний обсяг грошової маси як в глобальній економіці, так і в Україні. Зокрема, з огляду на плани США з приводу викупу іпотечних і казначейських зобов'язань, кількість долара в зверненні збільшиться на 15%, а гривневі маси через зростання піраміди ОВДП додасть 18%. В результаті Україна отримає імпорт доларової інфляції помноженої на зростання внутрішнього індексу споживчих цін. Це призведе до збільшення загального рівня цін в економіці на 20-25%", – говорить експерт.

Дорожчати будуть практично всі продукти. Хмелевський зазначає, що подорожчають майже всі продукти зі споживчого кошика. "Зростають ціни на хліб, борошно, крупи. Ціни на масло б'ють рекорди. Зростання цін на зернові збільшило вартість м'яса і яєць. Крім того, на подорожчання продовольства вплинуло подорожчання пального, газу та електроенергії. Особливо це стосується овочів і фруктів старого врожаю, які зберігаються в холодильниках", - зазначив експерт.

Раніше стало відомо, що в Україні частина продуктів вже дорожче, ніж у Польщі. Наприклад, поляки платять за білий хліб на 30% менше, ніж українці.

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