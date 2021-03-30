ПриватБанк може відключити українцям низку послуг через новий законопроєкт

ПриватБанк збирається від'єднати клієнтам платіжні системи Apple Pay і Google Pay, якщо у Верховній Раді ухвалять законопроєкт №4364 з правкою про зниження еквайрингу (комісії за прийом бізнесом банківських карток).

Про це заявив заступник голови правління фінустанови з питань розвитку бізнесу Разван Мунтеану, передає UBR. "У цьому випадку сервіси Apple Pay і Google Pay стануть занадто дорогі в обслуговуванні для банків з урахуванням додаткових комісій і витрат емітентів, а також пільгових періодів за кредитними картками", – зазначається в публікації.

У Приватбанку заявили про загрозу для малого бізнесу втрати доступу до платіжних технологій.

Крім того, збитковими стануть і POS-термінали в торгових точках з обігом менш ніж 33 тис. грн на місяць. Тому 119 тис. підприємців ризикують залишитися без них і не зможуть приймати картки клієнтів.

Також, згідно з підрахунками ПриватБанку, держбюджет України буде втрачати 4 млрд грн на рік у разі введення держрегулювання еквайрингу.

Зниження вартості еквайрингу підтримує бізнес: їм не вигідно платити банкам 2% з кожної транзакції. Водночас банки ризикують втратити левову частку своїх доходів.

19 лютого 2021 року більшість Верховної Ради ухвалила в першому читанні проєкт закону про платіжні послуги №4364, покликаний врегулювати платіжний ринок в Україні і погодити законодавство України із законодавством ЄС.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 1 квітня ПриватБанк змінить тарифні плани для своїх клієнтів. Зміни стосуватимуться найпопулярніших пропозицій фінустанови.