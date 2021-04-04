Як не допускати відрахувань із пенсії: у ПФУ дали роз'яснення

Щоб уникнути переплат пенсій, а внаслідок цього і відрахувань з них, пенсіонерам необхідно уважніше ставитися до своїх обов'язків і знати, що надмірно отримані кошти підлягають поверненню. Про це інформує Головне управління Пенсійного фонду в Київській області.

Як йдеться в повідомленні, однією з основних причин виникнення переплат пенсій з вини пенсіонера є несвоєчасне повідомлення органів Пенсійного фонду про працевлаштування. Якщо пенсіонер працює, це впливає на його право на доплати, надбавки і підвищення.

Зокрема, якщо пенсіонер влаштовується на роботу, йому не передбачений перерахунок пенсії в разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, для обчислення мінімального розміру пенсії або доплати за понаднормовий страховий стаж. Відповідно, якщо пенсіонер не повідомив про своє працевлаштування і пенсія йому була виплачена з урахуванням проведеної із зазначеної підстави індексації, з такої пенсії буде здійснено примусове відрахування на суму індексації.

Також, непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, встановлюється надбавка в розмірі 150,00 грн. У разі працевлаштування отримувача пенсії виплата зазначеної надбавки припиняється. А ось якщо непрацюючий пенсіонер, який отримує пенсію за вислугою років, влаштовується на роботу за фахом, що дає право на призначення даного виду пенсії, то виплата пенсії йому взагалі повинна припинитися.

Чиновники ПФУ нагадують, що при призначенні (перерахунку) пенсії особі повідомляється про обов'язок в разі працевлаштування надати дані про це в органи Пенсійного фонду протягом 10 днів. Якщо пенсіонер самостійно не повідомляє про даний факт, про нього все одно стане відомо, оскільки систематично здійснюється звірка даних з державними реєстрами загальнообов'язкового державного соцстрахування і виявляється факт працевлаштування.

Однак бувають ситуації, коли на дату звірки вже нараховується сума надміру виплачених пенсійних коштів, якщо пенсіонер вчасно не повідомив про своє працевлаштування. Згідно статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020 році Міністерство фінансів знайшло 2,5 млн порушень під час перевірки отримувачів соціальної допомоги та інших виплат з бюджету.