Пенсії в Україні виплачуватимуть по-новому: в Кабміні розкрили деталі

Заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив про переведення з вересня 2021-го пенсій на банківську картку одержувача й запевнив, що це можна зробити одним дотиком.

Про це повідомляє пресслужба міністерства. "У нас існує процедура проведення цього заходу одним дотиком. Пенсіонер або одержувач соціальної допомоги обирає банківську установу, звертається туди, оформляє рахунок, інформація про цей рахунку надходить із банку самостійно в орган, який забезпечує виплату. Людині повторно нікуди ходити не треба", – сказав Музиченко.

Доставка пенсій додому буде здійснюватися тільки маломобільним категоріям, зокрема, особам з інвалідністю I групи, тим, кому понад 80 років і тим, хто за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребує стороннього догляду.

Заступник міністра зазначив, що до 1 вересня людина може самостійно вибрати один із понад 40 банків, який для неї буде зручним, відповідатиме її вимогам. "Сьогодні вже майже 70% осіб, які отримують виплати через банківські установи, обрали свій банк самостійно", – сказав він.

Музиченко додав, що якщо громадяни до вересня не виберуть банк, то орган, який здійснює виплату, самостійно відкриє банківські рахунки та проінформує про це.

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