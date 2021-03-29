Пенсії в Україні перерахують через кілька днів, а потім ще тричі: кому додадуть більш ніж 1000 грн

В Україні з 1 квітня перерахують частину пенсій для тих українців, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку. Водночас до кінця року очікується ще три перерахунки виплат, внаслідок чого частина українців отримає надбавки більш ніж 1000 грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

У квітні пенсії перерахують тим, хто працює

Ті українці, які додатково заробили менш як 24 місяці стажу, збільшення не отримають.

Кому перерахують пенсії:

працюючі пенсіонери, які на 1 березня отримали не менш ніж 24 місяці додаткового стажу. Для цього потрібно після призначення пенсії працювати не менш як два роки;

приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розрахункового розміру пенсії. Наприклад, за 6000 це 120 грн;

якщо зарплата тих, хто працює, на пенсії стала менша, вони мають право враховувати середній заробіток за попередній період;

підвищені пенсії будуть виплачувати з 1 квітня;

звертатися для перерахунку не потрібно, він відбувається автоматично.

"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок, набули право на проведення перерахунку на найбільш вигідних умовах. Порядок такого перерахунку пенсії встановлюється правлінням Пенсійного фонду за погодженням з центральним органом виконавчої влади", – йдеться в законі.

Другий етап: перерахують прожитковий мінімум

До 1 липня українці отримують пенсії, розмір яких не може бути меншим за 1769 грн. А вже з 1 липня мінімальну пенсію підвищать до 1854 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться відразу на 850 грн – до 18 540 грн.

Відповідний перерахунок затверджено в бюджеті Пенсійного фонду. Як уже писав OBOZREVATEL, усього перерахунок відбудеться в п'ять етапів. У липні він буде пов'язаний із підвищенням прожиткового мінімуму. До того ж збільшаться і надбавки за понаднормовий стаж (вони становлять 1% від мінімальної пенсії за кожний рік).

Відповідно до закону, українські пенсіонери повинні отримувати виплату, розмір якої не менший за прожитковий мінімум. Разом із ростом останнього показника перерахують і виплати. Також варто зазначити, що реальний прожитковий мінімум в Україні значно вищий.

Третій етап: підвищення пенсій для українців віком від 75 років

Українські пенсіонери віком від 75 до 80 років утратять по 1200 грн через те, що Кабмін вирішив перенести підвищення їхніх виплат на три місяці. Це випливає з рішення уряду, згідно з яким перерахунок перенесли з липня на жовтень. Головна причина – заощадити на пенсійному забезпеченні частини українців. Варто зазначити, що розмір надбавки становитиме близько 400 грн.

Зараз доплату отримують ті українці, яким виповнилося 80 років ще минулого року або раніше. Вони можуть розраховувати на допомогу в розмірі близько 500 грн. У Кабінеті міністрів анонсували поступове розширення кола осіб, які можуть претендувати на таку доплату. В 2021-му – для 75+.

Четвертий етап: грудневий перерахунок

Ще раз мінімальну пенсію підвищать 1 грудня. Замість 1854 грн будуть платити 1934 грн. Водночас максимальна пенсія збільшиться з 18 540 до 19 340 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL: