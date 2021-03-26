Пенсії в Україні перерахували автоматично: в ПФУ назвали суми

Українці, які виконали вимоги щодо стажу (для чоловіків 35 років, для жінок – 30), автоматично отримали перераховані пенсії, розмір яких не менший за 2200 грн.

Про це розповіла заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України Олена Бойко. Як йдеться на офіційному сторінці ПФУ в Facebook, перерахунок відбувся без особистого звернення громадян до органів Пенсійного фонду.

"Для громадян, які одержують пенсію відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та які мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, розмір пенсійної виплати не може бути нижчим за 2200 грн", – йдеться в повідомленні.

До речі, українцям із 1 липня проведуть ще одну індексацію пенсій. Це пов'язано з переглядом прожиткового мінімуму. Збільшиться мінімальна (на 85 грн) і максимальна (850 грн) пенсії.

Як уже писав OBOZREVATEL, із пенсією 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити майже 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.