НБУ ввів в обіг нову монету в дві гривні: який вигляд має

Національний банк 12 січня ввів в обіг першу пам'ятну монету в 2021-му – "Агатангел Кримський". Вона має номінал 2 гривні і виготовлена з недорогоцінного металу – нейзильберу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ. Монета продовжує серію "Видатні особистості". Її можна купити онлайн, в пунктах реалізації Ощадбанку. "Реалізація повинна початися на цьому тижні, про що буде повідомлено додатково на офіційному сайті Національного банку і сайті інтернет-магазину. Один клієнт зможе придбати не більш ніж 2 такі монети", – йдеться в повідомленні.

Монета присвячена українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачу, одному із засновників української Академії наук та одному з перших академіків – Агатангелу Юхимовичу Кримському. Вільно володіючи майже шістдесятьма мовами, переважно східними, а також знаючи всі діалектні особливості української мови, зробив значний внесок в українське сходознавство та україністику.

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня регулятор випустив в обіг п'ять мільйонів платіжних монет номіналом у 10 грн. З цього ж дня всі торгові мережі, магазини тощо зобов'язані приймати новий "дріб'язок".