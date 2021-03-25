Міністр економіки показав мільйонні доходи своєї сім'ї

У 2020 році сім'я міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка заробила близько 8 млн грн. При цьому на посаді міністра Петрашко заробив 534 тис. грн.

Дохід міністра від відсотків в українських банках становив 138 тис. грн, ще 553 тис. грн Петрашко отримав як відсотки від Morgan Stanley. Про це свідчать дані з декларації міністра.

Декларація Петрашка https://public.nazk.gov.ua

Дружина міністра Світлана Петрашко заробила майже 700 тис. грн у державному Фонді розвитку інновацій. Також вона є власницею автомобіля Toyota Land Cruiser 200. Його вартість становить 2,2 млн грн.

Окрім того, Петрашко володіє квартирою в столиці, будинками у Львові і в селі Романків (Обухівський район Київської області). Також у декларації вказано гараж і паркомісце.

Нагадаємо, в 2020 році сім'я заступника голови Національного банку України Дмитра Сологуба збільшила свій офіційний дохід (на 6,3%), а також суму заощаджень на банківських рахунках. За минулий рік загальний дохід заступника голови НБУ і його дружини Ілони Сологуб сягнув 5,1 млн грн (у 2019-му – 4,8 млн грн).

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