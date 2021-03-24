Масова вакцинація може зависнути: Європа викупила препарати, українцям доведеться чекати щеплення ще рік

Україна ризикує не отримати в 2021 році необхідної кількості доз вакцин. ЄС і інші країни з високорозвиненими економіками через новий спалах коронавірусу сильно потребують препаратів для імунізації. Вони заздалегідь домовилися з виробниками про постачання і ділитися вакцинами поки не планують.

Затверджений Кабміном план зірвано, велика частина населення України отримає перше щеплення лише у 2022-му. І це за умови, що уряд зможе домовитися про постачання додаткових партій препаратів.

Про те, як проходить вакцинація в Україні і світі, скільки коштують препарати і чи вистачить їх на всіх, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вакцинація провалилася на першому ж етапі: українці чекатимуть ще рік

В Україні один із найнижчих темпів вакцинації в Європі. Наприклад, у сусідній Польщі зробили щеплення вже 12% населення, у Чехії – 10,5%. Один із найгірших результатів у Білорусі – 0,5%. Але Україна показала результат у кілька разів гірший – усього 0,2%. За місяць імунізації (кампанія почалася 24 лютого) вдалося прищепити 121,9 тис. осіб (дані МОЗ).

Із таким результатом Україна опинилася мало не на останньому місці щодо імунізації у світі, розташувавшись біля таких країн, як Парагвай, Монголія і Ангола.

Варто відзначити, що і за планом вакцинації, який затверджений оперативним штабом Міністерства охорони здоров'я, до 1 квітня мали прищепити всього 367 тис. осіб. Йдеться про перший етап кампанії: свої дози отримують медики, які залучені до лікування пацієнтів із COVID-19, військові в зоні ООС, жителі інтернатів.

Нагадаємо, Україна отримала лише 500 доз вакцини Covishield, яка розрахована на 250 тисяч осіб (по два щеплення на кожного).

До кінця місяця залишився один тиждень, і вже зрозуміло, що навіть затверджений скромний план провалили з самого початку. До кінця місяця в кращому разі вдасться прищепити близько 30-50 тис. осіб. Це навіть не половина від того, що планувалося.

Причин для такої статистики безліч, починаючи від саботажу в регіонах і закінчуючи поганою організацією процесу. Наприклад, лікарка-пульмонологиня, завідувачка інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук упевнена, що проблема в нестачі пунктів імунізації.

"Скільки точок вакцинації, скільки рук – так швидко вона (вакцинація. – Ред.) і відбувається. Не менш ніж 100 вакцин за день робить один пункт щеплень. Можна запросто зробити 200 вакцин, якщо два лікарі в одному пункті" – пояснила вона.

Хто найуспішніше вакцинується Statista

Країни із середнім рівнем вакцинації Statista

Найгірші за темпами вакцинації країни Statista

Другий етап вакцинації почався 22 березня (за планом повинен був із 1 квітня), його проводять одночасно з закінченням першого етапу. Вакцинувати повинні медиків і українців старших від 80 років. Але і тут назріває проблема:

свої щеплення повинні отримати 3 млн українців і ще 255 тис. тих, хто не встиг отримати дві дози в першому етапі;

тобто в сумі до 1 липня (тривалість етапу) Україна повинна отримати не менш як 6,4 млн доз вакцини.

Глава МОЗ Максим Степанов написав на своїй сторінці в Facebook, що до 21 березня мають доставити ще 1,5 млн доз. Але не факт, що вийде. "Всі уряди, що в США, що в ЄС, що в Індії, обмежують експорт, видають квоти на експорт", – зазначив міністр.

Зараз за добу вакцинуються 10 тис. осіб (це в кілька разів більше, ніж декілька тижнів тому). Такими темпами залишків вакцини вистачить приблизно на 13 днів. І якщо до цього моменту не надійде нова партія, масова імунізація в Україні зупиниться.

У середньому за останні 30 днів щеплення робили 4 тис. українців на добу. Швидкість процесу в державі можна простежити статистикою, наприклад, на 1 березня (дані statista і українського МОЗ), коли вакцинували:

960,8 тис. осіб у США;

141,7 тис. у Німеччині;

109,6 тис. в Італії;

1,7 тис. в Україні.

Третій етап вакцинації (7 млн осіб) заплановано на липень-вересень, четвертий (ще 11 млн) – до березня 2022. І згідно з планом близько 13 млн українців, які не досягли віку 60 років і не перебувають у зоні ризику, в кращому разі зможуть отримати від держави вакцину тільки через рік.

Лікар-епідеміолог, глава організації "Інфекційний контроль" Андрій Александрін упевнений, що такі темпи вакцинації неприпустимі. Медик запропонував скликати засідання Ради нацбезпеки і оборони для того, щоб вирішити проблему. "Те, що такими темпами ми ніяк не зможемо вплинути на загальну захворюваність, на жаль, призведе до серйозних економічних наслідків", – пояснив він.

Скільки вакцини отримаємо і скільки за неї заплатимо

Вартість вакцини

Офіційно в Кабміні заявляють, що Україна підписала угоду про нерозголошення з виробниками вакцин, і тому назвати вартість дози не може. "Усі підписують угоди NDA так звані, тобто ні ціна, ні технічні та наукові дані не підлягають розголошенню урядами цих країн", – заявив на своїй пресконференції 18 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Але гроші витрачають бюджетні, тому приховати цифри практично неможливо. Експерти Statewatch проаналізували програму закупівлі вакцин і підрахували, що на кожного українця виділять 504 грн. Це приблизно 18 доларів. Тобто одна доза в середньому обійдеться в 9 доларів.

Скільки коштують вакцини у світі: Pfizer – 17 доларів, Moderna – 17 доларів, Johnson & Johnson – 9 доларів, AstraZeneca (Covishield) – 3 долари. Ймовірно, в середньому витрати в 9 доларів за дозу враховують можливості закупівлі різних вакцин (як дешевих, так і дорогих).

Скільки вакцини повинна отримати Україна

"Україна має контракти на більш ніж 30 млн доз вакцини, і ми продовжуємо переговори", – написав Шмигаль на своїй сторінці в Facebook.

Усього потрібно вакцинувати 34,3 млн українців (підрахунки уряду). А за контрактом щеплень вистачить усього на 15 млн осіб (по дві дози кожному). Серед уже законтрактованих: 100 тис. доз вакцини Pfizer, близько 2 млн доз китайської Sinovac, 4 млн доз AstraZeneca, 15 млн доз NovaVax.

Для порівняння (дані statista і українського Кабміну):

в США вакцини вистачить на 106% населення;

в Польщі на 81,5%

в Україні всього на 35,7%.

Водночас, наприклад, США закуповують насамперед дорогу вакцину Pfizer і Moderna (по 300 млн доз кожної) і ще 100 млн доз по 9 доларів від Johnson & Johnson. Німеччина, як і Україна, замовила зокрема й вакцину AstraZeneca (55 млн доз).

Україна не тільки одна з останніх країн світу за темпами вакцинації, а й законтрактувала вакцину, якої не вистачить на вироблення колективного імунітету і яка не дозволить виконати власний план. І поки багаті і впливові країни купують вакцини більше, ніж потрібно для власних потреб, ми опинилися в списку тих, кому доводиться чекати, поки антитіла отримають громадяни більш успішних держав.