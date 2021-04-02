Лазебна розповіла, скільки українців отримують менш ніж 2 тис. грн пенсії

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що в Україні 1,8 млн пенсіонерів отримують виплати в розмірі менш ніж 2 тис. грн.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Громадському радіо", повідомляється на сторінці Мінсоцполітики у Facebook. "1,8 млн осіб, але коли ми прийшли 2020 року, було 4,2 млн, які отримували до 2 тис. грн. Тому більш ніж половину ми перевели за цю ганебну межу нашими діями. І ми надалі це робимо", – сказала міністерка.

Також вона зазначила, що пенсіонерам, які мають трудовий стаж, платять більше за мінімальну пенсію. Мінімальна пенсія дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних – 1769 гривень.

"Але там, де є повний страховий стаж у людини, ми не платимо 1769 грн. Цього року ми платимо 2200, для 60-річних – 2400. Тобто кожна вікова група має свою мінімальну пенсійну виплату. Для тих, кому 80, – 2600 грн. Тобто ми градуємо людей за віком, за можливостями, для того, щоб не платити 1769 грн, а платити більше", – підсумувала Лазебна.

Нагадаємо, в Україні мінімальна пенсія 2022 року становитиме 2205 грн. Це випливає з планів Міністерства соціальної політики про перегляд розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних

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