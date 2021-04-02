Кожен п'ятий українець отримує зарплату в конвертах – Держстат

Кожен п'ятий українець отримує зарплату "в конвертах". Кількість неформально зайнятого населення країни склала 3 237 800 осіб, загальна чисельність українців, що працюють, – 15 915 300.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики України. Зазначимо, що найвищий відсоток неформально зайнятих людей зафіксували в сільському господарстві – 44,7%.

У будівництві зафіксували 17,0%, в торгівлі – 15,9%. У промисловості нарахували 5,6%.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 березня сума заборгованості щодо зарплат становила 3,214 млрд грн. Для порівняння, це на 8,1% більше, ніж на початок лютого.

Додамо, що основна частина суми боргів припадала на промисловість, професійну, наукову та технічну діяльність. Більш ніж половина боргу утворена в Донецькій, Харківській областях, а також у Києві.

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