Каждый пятый украинец получает зарплату в конвертах – Госстат

Каждый пятый украинец получает зарплату "в конвертах". Количество неформально занятого населения страны составило 3237800 человек, общая численность работающих украинцев – 15 915 300

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики Украины. Отметим, что самый высокий процент неформально занятых людей зафиксировали в сельском хозяйстве – 44,7%.

В строительстве зафиксировали 17,0%, в торговле – 15,9%. В промышленности насчитали 5,6%.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 марта сумма задолженности по зарплатам составила 3,214 млрд грн. Для сравнения, это на 8,1% больше, чем на начало февраля.

Отметим, что основная часть суммы долгов приходилась на промышленность, профессиональную, научную и техническую деятельность. Более половины долга образовано в Донецкой, Харьковской областях, а также в Киеве.

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