Кому в Україні платять від 60 тисяч на місяць: названо найкращі вакансії

В Україні в списку найбільш високооплачуваних вакансій опинились пропозиції для програмістів. Більше за 65 тис. грн платять програмістам, які володіють мовами ASP.Net, C та ++ Java.

Про це йдеться у даних кадрового порталу Work.ua. Єдина позиція серед тих вакансій, які не стосуються сфери інформаційних технологій, – медіабаєр (фахівець, який закуповує ефірний час на радіо і телебаченні, рекламні площі в мережі).

Топ вакансій:

ASP.Net програміст – 65 000 грн

C++ програміст – 65 000 грн

Програміст Java – 63 000 грн

Magento-програміст – 63 000 грн

.Net-програміст – 55 000 грн

Програміст django – 51 500 грн

Python-програміст – 51 000 грн

Angular-розробник – 50 000 грн

Тім лід – 50 000 грн

Ruby on Rails програміст – 50 000 грн

Drupal-програміст – 49 000 грн

Медіабаєр – 40 000 грн

Back end програміст – 40 000 грн

Як стверджує колишній в.о. міністра економіки Павло Кухта, незважаючи на коронакризу, динаміка зростання зарплат українців у 2021-му не буде сильно відрізнятися від попередніх років:

"Ситуація зі зростанням зарплат, як правило, стабільна з року в рік. Зараз економіка кардинально не змінилася, тому змін чекати не варто. Можна зробити висновок, що в 2021-му зарплати будуть швидше рости в тих сферах, де зростання вже було раніше, в 2018-2019 роках".

Експерт ринку праці Сергій Марченко водночас додає: не варто чекати і хвилі звільнень, яка була під час першого локдауну минулого року. Тоді штати працівників уже було оптимізовано і на місцях залишилися лише потрібні співробітники. Зараз звільняти нікого, тому більшість українців під час чергового жорсткого карантину зможуть зберегти робочі місця.

Але загалом черговий локдаун погано впливає на ситуацію в економіці й на ринку праці. За словами Марченка, зараз на сайтах із пошуку роботи вже спостерігається скорочення кількості вакансій. Зарплати зі свого боку дуже сильно прив'язані до попиту на робочу силу.

"Якщо буде менше вакансій, роботодавці будуть намагатися шукати співробітників на менші зарплати. Адже й у самого бізнесу заробітки зараз зменшені. По суті, ринок праці – це похідна стану економіки. Коли локдаун – економіка затихає", – говорить Сергій Марченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.