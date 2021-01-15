Кому в Україні платять від 60 тисяч: названо найкращі вакансії
В Україні найвищу середню зарплату пропонують програмісту, який займається розробкою Java (63 тис. грн), середню зарплату більш ніж 60 тис. також отримують програмісти, які знають мову C++.
Про це йдеться в даних кадрового порталу work.ua. Традиційно співробітники сфери IT заробляють більше: українським роботодавцям доводиться конкурувати за них із міжнародними. А для цього їм необхідно забезпечувати гідний рівень зарплати.
Топ найбільш високооплачуваних вакансій:
Програміст Java – 63 000 грн
C++ програміст – 60 500 грн
.Net-програміст – 55 000 грн
Тім лід – 55 000 грн
Angular-розробник – 51 000 грн
Python-програміст – 50 000 грн
Magento-програміст – 47 500 грн
Водночас середня заробітна плата, за даними порталу, становить усього лише 13 тисяч гривень. Найчастіше роботодавці як додатковий бонус пропонують:
безоплатне навчання;
офіс біля метро;
корпоративні заходи;
знижки;
підвищення зарплати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України підтримав рішення про спрощення отримання допомоги з безробіття на період карантину через коронавірус.
В Україні в умовах карантину влада запропонувала оформити допомогу з часткового безробіття. Інструкцію з оформлення відповідної допомоги опублікувала Державна служба зайнятості.