Кому в Украине платят от 60 тысяч: названы лучшие вакансии
В Украине самую высокую среднюю зарплату предлагают программисту, который занимается разработкой Java (63 тыс. грн), среднюю зарплату больше 60 тыс. также получают программисты, которые знают язык C++.
Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Традиционно сотрудники сферы IT зарабатывают больше: украинским работодателям приходится конкурировать за них с международными. А для этого приходится обеспечивать достойный уровень зарплаты.
Топ самых высокооплачиваемых вакансий:
Программист Java – 63 000 грн
C++ программист – 60 500 грн
.Net-программист – 55 000 грн
Тим лид – 55 000 грн
Angular-разработчик – 51 000 грн
Python-программист – 50 000 грн
Magento-программист 47 – 500 грн
При этом средняя заработная плата, по данным портала, составляет всего лишь 13 тысяч гривен. Чаще всего работодатели в качестве дополнительного бонуса предлагают:
бесплатное обучение;
офис возле метро;
корпоративные мероприятия;
скидки;
повышение зарплаты.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.
В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.