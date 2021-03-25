Кому в Україні платять від 100 тис. грн: названо вакансії з найкращими зарплатами

Олександр Литвин Особисті фінанси 04:26, 25.03.2021

В Україні найвищі зарплати традиційно пропонують фахівцям у сфері інформаційних технологій. Наприклад, середня зарплата архітектора програмного забезпечення сягнула 145 тис. грн.

Про це йдеться в статистиці кадрового порталу rabota.ua. При цьому середня зарплата по країні становить близько 12 тис. грн. Традиційно найбільше заробляють жителі Києва.

  • Архітектор ПО – 145 тис. грн

  • Senior С ++ developer – 112 тис. грн

  • Senior Front-End developer – 95 тис. грн

  • Magneto developer – 95 тис. грн

  • Senior HTML developer – 94 тис. грн.

Зарплати в Україні
rabota.ua

Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання заробітних зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі заробітні плати в бюджетній сфері.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.

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Економіка Особисті фінанси

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