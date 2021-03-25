Кому в Украине платят от 100 тыс. грн: названы вакансии с лучшими зарплатами

В Украине самые высокие зарплаты традиционно предлагают специалистам в сфере информационных технологий. К примеру, средняя зарплата архитектора программного обеспечения составила 145 тыс. грн.

Об этом говорится в статистике кадрового портала rabota.ua. При этом средняя зарплата по стране составляет около 12 тыс. грн. Традиционно больше всего зарабатывают жители Киева.

Архитектор ПО – 145 тыс. грн

Senior С++ developer – 112 тыс. грн

Senior Front-End developer – 95 тыс. грн

Magneto developer – 95 тыс. грн

Senior HTML developer – 94 тыс. грн.

Зарплаты в Украине rabota.ua

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.