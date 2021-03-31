Кому в Україні платять 65 тис. на місяць: найбільш високооплачувані вакансії

В Україні найвищу середню зарплату отримують програмісти, які володіють мовою С++. Вони можуть претендувати на щомісячний заробіток у розмірі близько 65 тис. грн.

Про це йдеться в статистиці кадрового порталу work.ua. Середня зарплата в Києві, згідно з даними порталу, становить 16 тис. грн. У Дніпрі заробляють 13,5 тис. грн, у Запоріжжі 11,5 тис. Одесити можуть претендувати на середній заробіток у розмірі 14 тис. грн.

C++ програміст – 65 000 грн

Програміст Java – 63 000 грн

Magento-програміст – 63 000 грн

Тім лід – 56 000 грн

.Net-програміст – 55 000 грн

Python-програміст – 51 000 грн

Ruby on Rails програміст – 50 000 грн

Angular-розробник – 50 000 грн

Drupal-програміст – 49 000 грн

work.ua

Згідно з даними, в Україні за останні три роки зарплати зростали в середньому на 17% на рік. Водночас інфляція минулого року становила близько 5%. Незважаючи на номінальне зростання заробітних зарплат, кількість бідних українців збільшується. Серед причин: високий рівень безробіття, низькі заробітні плати в бюджетній сфері.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.