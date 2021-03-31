Кому в Украине платят 65 тыс. в месяц: самые высокооплачиваемые вакансии

Александр Литвин Личные финансы 03:46, 31.03.2021

В Украине самую высокую среднюю зарплату получают программисты, которые владеют языком С++. Они могут претендовать на ежемесячный заработок в размере около 65 тыс. грн.

Об этом говорится в статистике кадрового портала work.ua. Средняя зарплата в Киеве, согласно данным портала, составляет 16 тыс. грн. В Днепре зарабатывают 13,5 тыс. грн, в Запорожье 11,5 тыс. Одесситы могут претендовать на средний заработок в размере 14 тыс. грн.

  • C ++ программист – 65000 грн

  • Программист Java – 63000 грн

  • Magento-программист – 63000 грн

  • Тим лид – 56000 грн

  • .Net-программист – 55000 грн

  • Python-программист – 51000 грн

  • Ruby on Rails программист – 50000 грн

  • Angular-разработчик – 50000 грн

  • Drupal-программист – 49000 грн

work.ua

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

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