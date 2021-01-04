Кому підвищать пенсію на 1650 грн: українцям готують перерахунок

В Україні максимальну пенсію у 2021-му підвищать на 1650 грн. Перерахунок відбудеться в два етапи: у липні і в грудні.

Про це йдеться в бюджеті на 2021 рік. Зокрема, у липні максимальну пенсію збільшать із 17 690 до 18 540 грн, а в грудні – до 19 340 грн. Паралельно зростатиме й мінімальна виплата, однак її розмір рівно вдесятеро менший.

На максимальну пенсію в Україні можуть розраховувати ті українці, які вийшли на заслужений відпочинок за спеціальними правилами, або ж ті, хто за 35 років стажу мав зарплату приблизно в 5,4 раза вищу за середню.

До речі, за середньої зарплати можна розраховувати на пенсію в розмірі близько 3,5 тис. грн. Водночас ті українці, які показують мінімальну зарплату й платять із неї податки, під час виходу на заслужений відпочинок можуть розраховувати на виплату в розмірі всього лише 1769 грн.

Щоб отримати високу виплату, потрібно:

працювати офіційно не менше ніж 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижчий за фактичну зарплату);

отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.