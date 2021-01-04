Кому повысят пенсию на 1650 грн: украинцам готовят перерасчет

В Украине максимальную пенсию в 2021-м повысят на 1650 грн. Перерасчет произойдет в два этапа: в июле и в декабре.

Об этом говорится в бюджете на 2021 год. Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше.

На максимальную пенсию в Украине могут рассчитывать те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по специальным правилам, или же те, кто при 35 годах стажа имел зарплату примерно в 5,4 раза выше средней.

К слову, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.