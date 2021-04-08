Кому додадуть до пенсій по 1000 грн: проведуть три етапи перерахунку

В Україні в 2021-му проведуть ще три етапи підвищення пенсій. В результаті частина виплат збільшиться на більш ніж тисячу гривень.

Про це йдеться в бюджеті на 2021 рік. Зокрема, у липні максимальну пенсію збільшать із 17 690 до 18 540 грн, а в грудні – до 19 340 грн. Паралельно зростатиме й мінімальна виплата, однак її розмір рівно вдесятеро менший. В результаті її розмір збільшиться на 1650 грн

Однак це зачепить тільки максимальної пенсії. Щоб отримати високу виплату, потрібно:

працювати офіційно не менше ніж 35 років. За кожен відпрацьований рік дають приблизно 1% від розрахункового заробітку (він нижчий за фактичну зарплату);

отримувати білу зарплату. Якщо доплачують у конвертах, розраховувати на гідну виплату не варто.

Всього очікується три етапи підвищення:

З 1 липня будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки особам з інвалідністю внаслідок війни, надбавки учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде підвищено мінімальну пенсію.

З жовтня встановимо щомісячні доплати до пенсії до 400 грн для пенсіонерів віком 75-80 років.

З грудня відбудеться чергове підвищення мінімальної пенсії, а також збільшення надбавок до виплат окремим категоріям громадян.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій у березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, який вигляд матиме пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні буде загострюватися щорічно.