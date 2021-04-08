Кому прибавят к пенсиям по 1000 грн: проведут три этапа пересчета

В Украине в 2021-м проведут еще три этапа повышения пенсий. В результате часть выплат увеличится на более чем тысячу гривен.

Об этом говорится в бюджете на 2021 год. Так, в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше. В результате ее размер увеличится на 1650 грн.

Однако это коснется только максимальной пенсии. Чтобы получить высокую выплату, нужно:

работать официально не менее 35 лет. За каждый отработанный год дают примерно 1% от расчетного заработка (он ниже фактической зарплаты);

получать белую зарплату. Если доплачивают в конвертах, рассчитывать на достойную выплату не стоит.

Всего ожидается три этапа повышения:

С 1 июля будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки лицам с инвалидностью вследствие войны, надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги. Будет повышен минимальную пенсию.

С октября установим ежемесячные доплаты к пенсии до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

С декабря состоится очередное повышение минимальной пенсии, а также увеличение надбавок к выплатам отдельным категориям граждан.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.