Канада вдарила по Росії новими санкціями через Крим: список

Канада в понеділок, 29 березня, розширила санкції проти Росії через окупацію українського Криму.

У новому санкційному списку опинилися особи та компанії, які були причетні до будівництва Кримського моста й організації залізничного сполучення з нього. Про рішення повідомило МЗС країни на сайті уряду.

Під обмеження в зв'язку з анексією потрапили дві фізичні та чотири юридичні особи:

генеральний директор "Гранд Сервіс Експресу" Олександр Ганов;

глава "Мостотрест" Леонід Риженькін;

ВАТ "Ленпромтранспроект";

ФГУП "Кримська залізниця";

"Кримська перша страхова компанія";

ВАТ "Управління будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ".

У МЗС Канади вказали на те, що з моменту незаконної окупації й анексії Криму в 2014 році уряд РФ постійно порушує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України.

"Росія серйозно порушувала права людини жителів Криму... Вона також створила свою армію на півострові, розселила сотні тисяч громадян РФ у Криму і продовжує руйнувати історичну спадщину українського та кримськотатарського народів", – ідеться в повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство закликало Кремль припинити окупацію та звільнити політв'язнів.

Оголошення нових санкцій "підтримує непохитну прихильність Канади суверенітету України та її народу, який продовжує рішуче відстоювати свої права проти агресивних дій Росії", підкреслили дипломати.

Зазначається, що обмеження координуються із заходами, введеними ЄС, Великобританією та Австралією.

Нагадаємо, 24 березня Канада ввела санкції проти дев'ятьох російських чиновників через взяття під варту й отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Як писав OBOZREVATEL, раніше 46 країн ООН у спільній заяві визнали, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником. Також вони наголосили, що спроби Кремля узаконити окупацію Криму не є і не буде визнано.