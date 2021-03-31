Кабмін змінив порядок індексації доходів українців: кого зачепить

Кабінет міністрів на своєму засіданні 31 березня ухвалив постанову, якою вніс зміни до Порядку проведення індексації грошових доходів населення.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання уряду в YouTube. Проєкт відповідної постанови розроблено Міністерством соціальної політики ще наприкінці 2020 року за власною ініціативою. У пояснювальній записці зазначається, що його метою є приведення чинного Порядку у відповідність із нещодавно ухваленими законами й уточнення певних особливостей нарахування індексації щодо окремих категорій людей.

Так, ухваленими змінами врегульовано питання проведення індексації доходів у тому разі, якщо підвищення грошового доходу відбувається не з першого числа місяця. Тепер індексація визначатиметься з огляду на повний робочий місяць, але виплачуватиметься – пропорційно відпрацьованому.

Водночас буде перевірятися, чи не перевищує місячна сума індексації розміру підвищення доходу. Якщо перевищує, то індексація застосовується тільки до моменту підвищення доходу. Для цього місячний розмір індексації необхідно розділити на загальну кількість робочих днів у місяці та помножити на кількість фактично відпрацьованих працівником днів до підвищення доходу.

Наприклад, заробітна плата співробітника до 15 грудня 2020 року було 5250 грн, а після 15 грудня зросла до 6000 грн. У грудні 2020 року працівник повинен отримати індексацію 70,37 грн, яка розрахована з урахуванням величини індексу споживчих цін 3,1%, з огляду на прожитковий мінімум для працездатних осіб у грудні 2020 року – 2270 гривень (2270×3,1:100=70,37). Але оскільки сума підвищення заробітної плати в грудні 2020 року (6000-5250=750 грн) перевищує суму індексації, яка склалася в зазначеному місяці (70,37 грн), то після 15 грудня 2020 сума індексації не виплачується. А ось до 15 грудня сума індексації становитиме 31,99 грн (70,37:22 (повних робочих днів у грудні 2020) × 10 (відпрацьованих днів у місяці до 15 грудня 2020)).

Крім того, документом визначаються особливості нарахування індексації на доходи військовослужбовців, поліцейських, працівників митних органів, яких перевели на роботу в іншу установу або іншу місцевість у зв'язку зі змінами в організації праці, а також у разі прийняття зазначених осіб на роботу. Для таких категорій громадян обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (посадового окладу) за посадою, яку обіймає вищевказаний працівник.

І, нарешті, передбачено особливості для нарахування індексації на аліменти. Документом встановлено, що в разі проведення державним або приватним виконавцем індексації розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі, обчислення індексу споживчих цін здійснюється наростальним підсумком, починаючи з наступного року з місяця, в якому встановлено розмір аліментів. До того ж залишається чинна норма, що після нарахування індексації розмір аліментів не може перевищувати 50% доходу платника аліментів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 березня 2021 року провели масштабну індексацію пенсій. Усього підвищення отримали 7,91 млн осіб.