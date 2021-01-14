Кабмін підвищив ціни на вино в Україні: скільки тепер коштуватиме пляшка

В Україні Кабінет міністрів 13 січня підвищив мінімальні ціни на вино. Так, пляшка ігристого подорожчає з 89 до 109 грн (0,7-0,75 літра).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. Подорожчання становитиме 22,4%, або 20 грн.

Як зазначають у відомстві, це стало результатом поїздки президента Володимира Зеленського в південні області України. Через те що винний напій продають за тією ж ціною, що й справжні вина, виробники почали втрачати покупця.

"Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, через що була загроза закриття українських виноробних заводів. Збільшення ж виробництва дасть можливість українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету та соціальної стабільності", – наголосив міністр.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні Кабінет міністрів планує у 2021 році підвищити акцизи на алкоголь, що призведе до суттєвого подорожчання напоїв.

Міністерство фінансів спрогнозувало, як перерахунок акцизів вплине на кінцеву вартість напоїв. З огляду на те, що його складова коливається від 7,8% до 30,5%, подорожчання буде непропорційним підвищенню акцизів.